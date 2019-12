Euro2020, la sfida social della UEFA: c’è anche Zaniolo tra i giovani campioni – FOTO

Zaniolo superstar. E a metterlo in copertina ci ha pensato anche la UEFA. Il talento romanista è stato infatti scelto per un sondaggio social dal profilo Twitter ufficiale di Euro2020, con la domanda chiara fatta ai follower: “Chi tra questi 20enni prendereste per primo per la vostra squadra?“. Gli altri giovani terribili sono Kai Havertz, il tedesco del Bayer Leverkusen, Mason Mount, il fenomeno inglese del giovane Chelsea di Lampard, e Donyell Malen, l’olandese del PSV. Saranno questi quindi alcuni dei talenti più importanti di Euro2020, competizione che partirà proprio da ‘casa’ Zanoiolo, lo Stadio Olimpico di Roma.