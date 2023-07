Euro Under 19, Spagna-Italia 2-3: azzurrini in finale, super gol di Pisilli

L'Italia under 19 approda in finale all'Europeo dopo la vittoria in una vera e propria classica contro la Spagna. Dopo le beffe di Under 20 e Under 21, oltre che della Nazionale maggiore, è la squadra di Alberto Bollini a trovare l'impresa centrando l'ultimo atto. Gli azzurrini vincono 3-2 in una partita meravigliosa. In campo nel torneo che si sta giocando a Malta c'erano ben tre giallorossi (il quarto sarebbe stato Missori, passato da poco al Sassuolo), Faticanti e Pisilli più Mastrantonio, portiere che è stato in prestito alla Triestina nell'ultima stagione ma è cresciuto a Trigoria. Protagonista assoluto Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 tra i più interessanti del settore giovanile, che ha segnato un super gol al 66' con un doppio dribbling e il tocco finale elegantissimo con l'esterno per il 2-1. Anche la Roma sui propro canali social si è congratulata: "Gran gol". Per Pisilli ben 94 minuti in campo, uscito solo nel recupero. Per Faticanti, anche lui titolare e con la fascia da capitano, invece 69 minuti. Decisiva la rete all'85' di Lipani. Domenica la finale contro il Portogallo.