Euro U19, Slovacchia-Italia 0-1: Faticanti gioca 90′. Volpato dentro nella ripresa

Nella seconda giornata dell'Europeo U19, l'Italia di Nunziata ha affrontato la Slovacchia portando a casa una vittoria di misura grazie al gol di Ambrosino al 33'. Proprio colui che ha lasciato il posto al giocatore della Roma, Volpato, in campo dal 59'. Faticanti, invece, è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la gara agendo da perno davanti alla difesa. Azzurrini al primo posto del girone con sei punti a pari merito con la Francia, prossima avversaria il 24 giugno alle 17:30.