Euro 2024, Mourinho selezionerà tutte le nazionali per le figurine Topps

Lo Special One scelto come Ambassador. In estate partirà la spiritosa campagna promozionale "The Special Selection"

Redazione

The Topps Company è orgogliosa di annunciare la sua partnership con Uefa in qualità di licenziatario ufficiale per Uefa Euro 2024, questo quello che si legge sul comunicavo ufficiale della società. A partire dal 2022, Topps sarà il partner esclusivo per gli sticker, le trading card e i collezionabili ufficiali legati a Uefa Euro e alle altre competizioni Uefa per le squadre nazionali.

Già partner ufficiali per la UEFA Champions League e per tutte le altre competizioni UEFA per club, Topps e UEFA hanno annunciato oggi una partnership per UEFA EURO 2024, UEFA EURO 2028 e le altre competizioni UEFA per le squadre nazionali, incluse le UEFA Nations League Finals e la UEFA Women’s EURO 2025.

Per l’annuncio e l’attivazione della partnership, Topps ha stretto un accordo con la leggenda del calcio José Mourinho come suo EURO Ambassador. Sarà il tecnico portoghese a scegliere personalmente i giocatori che saranno inclusi nelle collezioni di Topps. Nella spiritosa campagna promozionale #TheSpecialSelection, Mourinho è presentato come il selezionatore ufficiale di tutte le squadre nazionali per Topps e le collezioni Road To UEFA EURO 2024. I primi esclusivi prodotti saranno lanciati nell’estate 2022. All’interno dello spot di annuncio della partnership, Topps aiuta Mourinho - che ha vinto praticamente tutto mentre allenava una serie di club tra i più importanti in Europa - a realizzare l’unica cosa mancante nella sua scintillante carriera: allenare una nazionale - o almeno selezionare i giocatori delle nazionali che saranno inclusi nell’album di figurine di Topps. La campagna della partnership tra Topps e UEFA EURO 2024™ è stata realizzata e prodotta dall’agenzia Jung von Matt SPORTS.

Ecco alcune dichiarazioni rilasciati dalle parti sull'argomento. Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA di The Topps Company: “Questo è più che speciale per noi. È il motivo per cui non abbiamo selezionato nessun altro se non lo Special One, José Mourinho. José è una vera leggenda nonché uno dei nomi più importanti nel calcio europeo. Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con lui come nostro testimonial e una campagna promozionale così iconica - a dimostrazione che le campagne pubblicitarie delle aziende di sticker possono in realtà essere spiritose e ironiche.” Dario De Ponti, Sales and Marketing Director di Topps Italia: “Siamo entusiasti di questa importante collaborazione, sia a livello della licenza UEFA EURO24 che del testimonial selezionato. Il legame consolidato che Josè Mourinho ha con gli sportivi e il calcio italiano contribuirà sicuramente a dare uno slancio alla raccolta dei collezionabili nel nostro Paese”.