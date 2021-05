Euro 2020, Kluivert: “Senza i problemi al ginocchio avrei potuto partecipare”

Il giocatore di proprietà della Roma spiega: "Nel momento in cui avrei dovuto farmi vedere al Lipsia mi sono dovuto fermare"

Justin Kluivert può diventare l'asso nella manica di Pinto per arrivare a Sabitzer. La Roma è pronta a trattare il centrocampista con il Lipsia e in cambio può offrire il cartellino dell'olandese (ancora di proprietà dei giallorossi), che in ogni caso si avvia verso la permanenza al club tedesco. L'ex Ajax in questo momento è impegnato con l'under 21 olandese, ma non nasconde il rimpianto per non essere entrato tra i convocati della nazionale maggiore in vista di Euro2020: "Nel periodo in cui avrei dovuto mostrarmi al Lipsia ho avuto dei problemi al tendine del ginocchio. Non è stato facile. Nelle ultime partite è andata molto meglio. Se non avessi avuto questi problemi, forse sarebbe andata diversamente. Ma ora sono solo felice di essere qui e voglio provare a vincere con l'under 21". Del suo futuro si sta occupando il suo agente Mino Raiola, che in questi giorni sta trattando con la Roma anche il rinnovo di Mkhitaryan.