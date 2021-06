Eto’o su Mourinho: “Mi ha fatto male vederlo alla Roma, lo avrei voluto all’Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Deve capire però che per quanto possa volergli bene, l'Inter per me sempre verrà prima"

Eto'o è tornato a parlare del calcio italiano, dove con l'Inter ha vinto un Triplete quando José Mourinho era in panchina. L'ex Barça ha lasciato alcune dichiarazioni ad AS proprio sullo Special One: "Mi ha fatto male vedere Mourinho alla Roma, vedere colui che mi ha dato l'opportunità di vincere in Italia andare in un'altra squadra. Però so che è felice e l'amicizia viene prima di tutto. Mi sarebbe piaciuto vedere Mourinho all'Inter un'altra volta. Alla Roma gli auguro comunque fortuna. Deve capire però che per quanto possa volergli bene, l'Inter per me sempre verrà prima". Inoltre ha speso anche qualche parola sul futuro di Sergio Ramos, dopo l'addio al Real Madrid: "Magari Sergio venisse al PSG (Eto'o è un tifoso del club, ndr). Sarei felice che ci aiutasse a vincere la Champions League".