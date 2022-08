Eto’o: “Mourinho è il miglior allenatore del mondo. Ama i giocatori africani”

Samuel Eto'o, ex giocatore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a JoySports. L'attuale presidente della Federazione calcistica del Camerun ha parlato dei prossimi mondiali ma anche di José Mourinho. Insieme allo Special One ha vinto la Champions League nel 2010. Queste le sue parole: "Il mio miglior manager è Jose Mourinho perché vede i giocatori africani come i migliori. Mourinho crede così tanto nell'Africa e nei giocatori africani e da loro questa opportunità in qualsiasi momento. Di recente è stato in Namibia per le vacanze".