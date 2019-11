Estrella: “Sogno l’Olimpico, col Brasile mi divertirò come se fossero gli ultimi giorni della mia vita”

Nei giorni scorsi Felipe Estrella ha accolto con sorpresa la convocazione dalla nazionale brasiliana Under 20. In questi giorni si sta preparando al triangolare che oltre al suo Brasile coinvolge il Perù (domenica) e la Colombia (mercoledì). Ne ha parlato a GloboEsporte: “Mi divertirò come se fossero gli ultimi dieci giorni della mia vita. È un’esperienza che pochi possono vivere. Voglio godermi questi dieci giorni con l’allenatore André Jardine e dare il massimo. La vita in Italia è molto diversa rispetto al Brasile. La cultura è diversa, ma mi sono adattato rapidamente e ho imparato la lingua. Vivere con giocatori e persone italiane ti fa imparare più velocemente. Il mio obiettivo a Roma è quello di vincere lo scudetto con la Primavera e anche la Coppa Italia. Ovviamente ho il sogno di debuttare nel professionismo e giocare nello splendido Stadio Olimpico”.

Poi sugli inizi della sua carriera ad Araraquara, quando il calcio era solo un passatempo: “Mi è sempre piaciuto il calcio, ma non l’ho mai preso sul serio. Ho giocato in piccole squadre nella mia città e alla fine degli Under 15 e degli Under 17 ho fatto un provino al Ferroviária. Sono rimasto lì fino all’Under 20, dove sono stato il capocannoniere della squadra nella Coppa di San Paolo e attraverso i miei agenti siamo riusciti a raggiungere Roma dopo l’offerta dei giallorossi di un anno e mezzo di prestito”.