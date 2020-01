La prima volta non si scorda mai. E se lo aspetta ancor più Felipe Estrella. Complice l’emergenza in attacco della Roma, con Zaniolo ai box per infortunio e Dzeko ancora squalificato per la Coppa Italia, Fonseca ha concesso la prima chiamata al bomber della Primavera di De Rossi, che verrà aggregato per il quarto di finale contro la Juventus. L’attaccante ha lasciato su Twitter un commento per caricare l’ambiente: “Andiamo tutti insieme lupi!“.