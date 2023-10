Esterno vecchio fa buon brodo: Karsdorp e Spinazzola si stanno riprendendo la Roma

"Gallina vecchia fa buon brodo". Così recita un antico proverbio, riadattato in chiave Roma facendo riferimento al ruolo di esterno destro, rebus da risolvere per Mourinho in cerca ancora del suo titolare. Rick Karsdorp, infatti, sta lentamente risalendo nelle gerarchie del tecnico portoghese, lì dove chi era stato preso per questo ruolo, Rasmus Kristensen, fatica a trovare prestazioni convincenti e continue. L'esterno preso dal Leeds in estate non si è guadagnato la fiducia di Mourinho, che in questo avvio ha provato diverse soluzioni: da Zalewski spostato sulla destra, a Celik riproposto, fino ad arrivare al rispolvero di Karsdorp. L'olandese, giallorosso dal 2020, era sulla via del trasferimento in estate dopo il famoso screzio con il tecnico sembrava aver definitivamente incrinato il rapporto tra i due. Il litigio, ormai vecchio di un anno, si è poi placato con Rick reintegrato pienamente in rosa e a disposizione della Roma, seppur non con un ruolo di primo piano.