Esordio in A per Pisilli, Keramitsis: “Complimenti fratello, te lo meriti”

Non sono mancati i messaggi d'affetto da parte dei compagni della primavera verso il giovane debuttante

Piovono complimenti per il giovane Niccolò Pisilli, che nella gara di oggi contro l'Inter ha fatto il suo debutto in massima serie. Il centrocampista della Primavera, subentrato a Mady Camara nei minuti finali della gara dell'Olimpico, ha infatti ricevuto diversi messaggi da parte dei suoi compagni di squadra della Primavera, tra i quali spiccano quelli del capitano Giacomo Faticanti e del difensore greco Dimitrios Keramitsis: "Complimenti fratello, te lo meriti". Questo il messaggio social del difensore greco, anche oggi in panchina con la prima squadra.