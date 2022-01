Mayoral, esordio da sogno con il Getafe: l’ex Roma in gol dopo tre minuti

Mayoral esordisce con gol in Getafe-Granada. Lo spagnolo ha impiegato appena 3 minuti dopo il suo ingresso in campo per chiudere un match fondamentale per la salvezza

Nella serata di ieri, Borja Mayoral ha fatto il suo esordio con la maglia del Getafe. Entrato in campo all'84', l'attaccante spagnolo ha impiegato appena tre minuti per realizzare la sua prima rete con la nuova maglia. L'ex giallorosso ha siglato il gol del definitivo 4-2 con il quale il Getafe ha superato il Granada in una partita fondamentale in chiave salvezza. La rete è arrivata sugli sviluppi di una rimessa laterale, nella quale l'attaccante scambia il pallone con un compagno, sfrutta successivamente uno scivolone di un avversario e davanti al portiere, da posizione defilata sulla sinistra, la piazza sotto le gambe. Gli 'Azulones', soprannome della squadra di Madrid, ora si trovano al sedicesimo posto in classifica, con un vantaggio di quattro punti sulla zona retrocessione. Mayoral, di proprietà del Real Madrid, è stato ceduto in prestito dalla Roma nella sessione di mercato di gennaio per 500 mila euro. Rimandato invece l'esordio per l'altro ex giallorosso, Gonzalo Villar, che ha seguito la partita interamente dalla panchina.