La Roma cade a Verona e la panchina di Ivan Juric è ancora una volta in bilico. Il tecnico aveva chiesto una scossa dopo la vittoria contro il Torino, ma è arrivata un'altra sconfitta. L'agente dell'allenatore giallorosso era presenta al Bentegodi, saranno ore decisive per il suo futuro. Difficile il ritorno di Daniele De Rossi.

ESONERO JURIC LIVE

Ore 15.50 - Zibi Boniek smentisce il possibile arrivo di Paulo Sousa: "Stupidità"

Ore 11,20 - Secondo il Corriere della Sera tra i profili monitorati ci sarebbe anche quello di Graham Potter, ex tecnico di Brighton e Chelsea

Ore 11,10 - Ivan Juric sta dirigento l'allenamento mattutino. La sensazione è che fino alla sosta della prossima settimana sarà ancora lui il tecnico della Roma

Ore 8,42 - Secondo la Gazzetta dello Sport tra gli osservati speciali ci sarebbe anche Paulo Sousa, a patto di pagare una clausola rescissoria visto che l'ex juventino allena lo lo Shabab Al-Ahli

Ore 21.38 - I Friedkin si stanno muovendo sul fronte allenatore. Ieri la proprietà giallorossa si trovava a Londra mentre oggi a Parigi.

Ore 20.52 - Tra i possibili nomi per il post Juric c'è anche quello di Frank Lampard, ex di Chelsea ed Everton

Ore 20.50 - Angelo Mangiante ha parlato a Sky Sport della situazione in casa Roma. Queste le sue parole: "De Rossi non tornerà con questa proprietà. Ho avuto contatti con chi rappresenta la società e De Rossi è ritenuto un allenatore potenzialmente forte, ma non ancora pronto per la Roma. Quindi sicuramente non tornerà. Esonero Juric? Stasera non succede niente, vediamo domani cosa succederà, i Friedkin ci hanno abituato a colpi di scena. Credo che ora abbiano il piano b, non lo avevano dopo la debacle di Firenze perché non si aspettavano una partita così. Hanno avviato dei contatti, con allenatori stranieri, sarebbe comunque un nome di alto profilo che possa calmare la piazza come nome e curriculum".

Ore 20.19 - Secondo quanto riportato da Sky Sport oltre a Mancini e Ranieri sulla lista dei Friedkin potrebbe esserci dei nomi di allenatori stranieri.

Ore 20.15 - Tra i possibili sostituti di Ivan Juric ci sono i nomi di Mancini e Ranieri. Difficile il ritorno di Daniele De Rossi

Ore 20.10 - Ivan Juric ha parlato nell'immediato post partita: "La Roma ha fatto una grande partita, il secondo gol del Verona è irregolare e non è la prima volta che i giallorossi subiscono un torto arbitrale".

Ore 20.00 - L'agente di Ivan Juric (Giuseppe Riso) è a Verona. Saranno ore calde per la panchina dell'ex Torino