Il croato rischia di dire addio dopo poche settimane. Sul tavolo tante opzioni, una in particolare
VIDEO - Juric: "Società? A me non manca nulla. Attaccarsi alle scuse è da deboli"
Dopo un mese e 8 giorni potrebbe già essere arrivata al capolinea l'avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Il croato non è mai riuscito a calarsi nella parte, non trovando empatia con il gruppo e con la piazza che adesso ne chiede l'esonero. I Friedkin sono quasi spalle al muro e domani non sono escluse (anzi) decisioni drastiche. Sul tavolo c'è sempre l'opzione De Rossi, esonerato lo scorso 19 settembre ma ancora sotto contratto. In questo momento DDR si trova in vacanza a New York, proprio dove oggi è atterrato anche l'aereo dei proprietari del club. Da capire però se le parti vorranno tornare di nuovo insieme dopo il divorzio burrascoso di poche settimane fa.
Da Allegri a Terzic: le altre possibilità per sostituire JuricIl ritorno di De Rossi è l'opzione più facilmente percorribile ma i Friedkin hanno regalato spesso colpi di scena. In cima alla lista degli allenatori disponibili c'è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è senza panchina dallo scorso 17 maggio quando la Juventus ha deciso di esonerarlo per "taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori del club". Complicato però pensare di vederlo accettare una panchina (seppur prestigiosa) a stagione in corso. Rimanendo in Italia, senza panchina ci sono anche Sarri, l'ex Garcia, Mazzarri e Ballardini (in tribuna al Franchi) ma soprattutto Roberto Mancini. L'ex ct della Nazionale si è appena separato dalla nazionale araba e il suo profilo potrebbe essere quello giusto per risollevare le sorti del club. La scelta più romantica sarebbe invece quella di Claudio Ranieri, già tornato a Trigoria nel 2019 per risollevare le sorti di una stagione deludente. Guardando invece al mercato estero, di nomi ce ne sono anche già accostati alla Roma come Edin Terzic, che lo scorso anno è arrivato fino alla finale di Champions con il Borussia Dortmund. In suo favore però non depone il brutto rapporto con Hummels che però fin qui nella Capitale è stato un oggetto misterioso. Altri in cerca di squadra sono Xavi, Joachim Low, Potter e Frank Lampard.
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