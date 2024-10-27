Dopo un mese e 8 giorni potrebbe già essere arrivata al capolinea l'avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Il croato non è mai riuscito a calarsi nella parte, non trovando empatia con il gruppo e con la piazza che adesso ne chiede l'esonero. I Friedkin sono quasi spalle al muro e domani non sono escluse (anzi) decisioni drastiche. Sul tavolo c'è sempre l'opzione De Rossi, esonerato lo scorso 19 settembre ma ancora sotto contratto. In questo momento DDR si trova in vacanza a New York, proprio dove oggi è atterrato anche l'aereo dei proprietari del club. Da capire però se le parti vorranno tornare di nuovo insieme dopo il divorzio burrascoso di poche settimane fa.

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Da Allegri a Terzic: le altre possibilità per sostituire Juric

Il ritorno diè l'opzione più facilmente percorribile ma i Friedkin hanno regalato spesso colpi di scena. In cima alla lista degli allenatori disponibili c'è. Il tecnico livornese è senza panchina dallo scorso 17 maggio quando la Juventus ha deciso di esonerarlo per "taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori del club". Complicato però pensare di vederlo accettare una panchina (seppur prestigiosa) a stagione in corso. Rimanendo in Italia, senza panchina ci sono anche, l'ex(in tribuna al Franchi) ma soprattutto Roberto. L'ex ct della Nazionale si è appena separato dalla nazionale araba e il suo profilo potrebbe essere quello giusto per risollevare le sorti del club. La scelta più romantica sarebbe invece quella di Claudio, già tornato a Trigoria nel 2019 per risollevare le sorti di una stagione deludente. Guardando invece al mercato estero, di nomi ce ne sono anche già accostati alla Roma come Edin, che lo scorso anno è arrivato fino alla finale di Champions con il Borussia Dortmund. In suo favore però non depone ilche però fin qui nella Capitale è stato un oggetto misterioso. Altri in cerca di squadra sono, Joachime Frank