Esonero Fonseca, ora i Friedkin ci pensano: Sarri il favorito, Allegri e Spalletti sullo sfondo

Cinque anni dopo quel pomeriggio che è costato la panchina a Rudi Garcia, lo Spezia è ancora un salto nel vuoto per la Roma. Dopo aver perso il derby, Paulo Fonseca fallisce clamorosamente anche il passaggio del turno in Coppa Italia, uscendo agli ottavi contro la squadra di Italiano. I liguri, in campo con le seconde linee, portano a casa la vittoria sfruttando il disastro dei giallorossi. Una notte da dimenticare, che mette a serio rischio la posizione di Paulo Fonseca. Il portoghese, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, potrebbe chiudere in anticipo la sua avventura romanista. Su di lui l’ombra di Sarri e, sullo sfondo, quelle di Allegri e Spalletti.

La dirigenza romanista non si è mai espressa pubblicamente mettendo in dubbio il futuro del tecnico, ma nelle stanze di Trigoria quelle in arrivo saranno ore di riflessione. Fonseca non ha mai convinto fino in fondo la nuova proprietà, che nonostante i soli cinque mesi di contratto restanti, non ha ancora parlato con l’interessato del possibile prolungamento. Il ds Pinto ha recentemente dichiarato che Fonseca incarna le idee di calcio del club, ma dopo il derby il giudizio dei Friedkin verso l’ex Shakhtar ha preso una piega decisamente negativa. “Quando perdiamo sono sempre in discussione” ha dichiarato Fonseca al termine del match. Per il momento resterà al suo posto, ma potrebbe non durare a lungo.