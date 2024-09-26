Sono passati otto giorni, ma la rabbia per il trattamento riservato a Daniele De Rossi è ancora viva. Stamattina diverse zone del centro di Roma sono state tappezzate di manifesti a sostegno dell'ormai ex allenatore giallorosso e contro la proprietà Friedkin. "De Rossi nostro vanto, Yankee go home", si legge sui maxi poster con tanto di foto di De Rossi da giocatore in una iconica esultanza. Anche stasera all'Olimpico previsti altri cori per Daniele che nel frattempo ha deciso di staccare un po' la spina partendo per l'Islanda insieme a Sarah Felberbaum.