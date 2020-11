Eriksson promuove Fonseca: “Sta andando alla grande, i risultati parlano chiaro”

Paulo Fonseca è l’unico allenatore imbattuto in Italia, tra campionato e coppe europee, almeno sul campo. In 11 partite stagionali la sua Roma ha portato a casa 7 vittorie e 4 pareggi (compreso lo 0-0 con il Verona), conquistando anche i più scettici. Il brutto ko con il Siviglia sembra un lontano ricordo: “Sta andando alla grande, non seguo da vicino le partite della Roma, ma vedo i risultati e i risultati parlano chiaro“. A parlare è Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio oltre che dei giallorossi e della nazionale inglese, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’.