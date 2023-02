Eriksson lascia il calcio per problemi di salute: “Rispettate la mia privacy”

Sven-Goran Erikssonlascia il calcio. Lo ha annunciato lui stesso tramite un comunicato ufficiale sul sito del Karlstad Fotboll: "A causa di problemi di salute, che sono in corso di accertamento, ho scelto di limitare i miei impegni pubblici per il momento". Questo l'inizio della lettera scritta dall'allenatore svedese, allenatore della Roma dal 1984 al 1987 e della Lazio scudettata della stagione'99/2000: "Ora mi sto concentrando sulla mia salute, sulla mia famiglia e su incarichi limitati per il Karlstad Fotboll, tra gli altri. Vi ringrazio per tutto il sostegno degli amici e dei contatti calcistici e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia vita privata". Questa la chiosa di Eriksson che dunque dice addio al calcio dopo aver vinto in Italia: uno scudetto, quattro Coppa Italia (una con la Roma), due Supercoppa Italiana.