Eriksen scaricato, i tifosi della Roma invocano Friedkin: “Presidente portalo qui”

Nessun discorso avviato e una eventuale trattativa tutt’altro che semplice considerati i costi elevati, eppure a Roma la situazione legata a Christian Eriksen ha stuzzicato non poco i tifosi giallorossi. L’ingresso in campo del danese a un minuto e mezzo dalla fine della gara tra Inter e Bologna ha fatto gridare allo scandalo in tantissimi, tanto da far schizzare l’hashtag #Eriksen in cima alle tendenze su Twitter nella mattinata odierna.

Il fantasista ex Tottenham, al netto delle dichiarazioni di facciata del tecnico Antonio Conte, è ormai ai margini della rosa nerazzurra e il trattamento riservatogli, considerata l’importanza del giocatore anche a livello internazionale, fa presagire che possa lasciare Milano nella prossima sessione di calciomercato: tanto è bastato a moltissimi tifosi della Roma per lanciare sui social un vero e proprio appello alla nuova proprietà. “Salvate il soldato Eriksen” il messaggio, con annesse foto del fantasista di fianco a sciarpe giallorosse. “Gestione agghiacciante, portiamolo alla Roma: lo vedrei benissimo nel nuovo modulo” e “Eriksen, Roma ti aspetta!” sono solo alcuni dei tantissimi messaggi.

A smuovere gli animi anche un particolare storico: anni fa Eriksen dichiarò di essere grande tifoso della Roma e, soprattutto, di Francesco Totti, nonché di scegliere spesso la squadra giallorossa nelle sfide ai videogames. Forse troppo poco per immaginarlo nella Capitale, viste anche le criticità costituite dall’alto ingaggio percepito dal giocatore e i rapporti non proprio idilliaci tra le due società. Una trattativa molto difficile, insomma, che però i tifosi chiedono a gran voce: chissà se Friedkin sarà disposto ad accontentarli…