Eredivise, il Venlo di Coric perde 13-0 con l’Ajax. E il croato resta in panchina

Vittoria destinata a passare alla storia – almeno nei numeri – per l’Ajax in Eredivise. Il club olandese, avversario dell’Atalanta in Champions League, ha battuto fuori casa 13-0 il Venlo. Nulla a che vedere con la Roma, se solo nei malcapitati avversari non ci fosse stato Ante Coric. Il giovane croato, che è ancora di proprietà della Roma ed è partito in prestito con diritto di riscatto, in realtà è rimasto a guardare dalla panchina la sfuriata dell’Ajax per tutti i novanta minuti. Per lui da inizio stagione solo 27′ in campo contro l’AZ Alkmaar nel 2-2 della scorsa settimana.