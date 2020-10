Enzo Totti, il cordoglio del Napoli per la scomparsa del papà di Francesco – FOTO

Il Napoli, tramite il suo profilo Twitter, esprime il suo cordoglio nei confronti di Francesco Totti per la scomparsa di papà Enzo, mancato ieri. Conosciuto a tutti come lo “Sceriffo”, Enzo era stato ricoverato allo Spallanzani per aver contratto il coronavirus. Da ieri sera si sono susseguite tante manifestazioni di affetto per la famiglia Totti da tutto il mondo del calcio e non solo. Il messaggio del club azzurro: “La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà”.