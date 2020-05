Emre: “Under per esplodere deve pensare ogni ora al calcio, senza distrazioni”

Che il legame tra Under e Emre Belözoğlu fosse buono lo si capiva già a dicembre dello scorso anno quando i due andarono una a cena fuori insieme. L’esterno turco postò anche una foto di quella sera scrivendo: “Quando ero piccolo stava giocando a calcio in Italia, sono venuto in Italia e sta ancora giocando”. Emre, infatti, è il capitano del Fenerbahce e oggi a gazzetta.it si racconta e parla anche di Cengiz. Queste le sue parole: “Ünder è un grande, l’ho visto crescere al Başakşehir prima che andasse alla Roma: mi creda, è un fenomeno. Per esplodere definitivamente dovrà fare solo una cosa: pensare ogni ora al calcio, senza distrazioni. Se mi ascolta, raggiungerà il livello dei top al mondo”.