Empoli, Zanetti: “La Roma è partita male, ma sarà un match difficilissimo”

Redazione

Alla vigilia del match tra Roma e Empoli ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei toscani. Se i giallorossi sono alla ricerca dei primi 3 punti della stagione, la squadra di Zanetti, ancora ferma a zero punti, è motivata a trovare un primo punteggio utile stagionale. Ecco parte dell'intervista al tecnico toscano:

Troverete una Roma che non è partita benissimo. Che squadra affronterete?

"Se la Roma ha un punto ci fa caprie che non è difficile solo per noi partire. Hanno giocatori diversi eppure sono partiti male. Per noi è difficilissima, l'ambiente sarà caldissimo e questo deve essere per noi la grande motivazione. Dobbiamo andare oltre noi stessi, se non ci aiutiamo e non siamo cinici non ci riusciremo. Il nostro obiettivo è essere all'altezza della partita e dello scenario che abbiamo di fronte. Oggi mi ritengo tranquillo per quello che ho visto in settimana"

Come ha visto il gruppo in questa settimana di sosta?

"Ho lavorato coi ragazzi che sono rimasti, che sono ugualmente importanti a quelli che sono andati via. Chi è rimasto ha lavorato con grandissima intensità e spirito. Sono molto orgoglioso della risposta che i ragazzi mi stanno dando, inizio a vedere quello che voglio, anche se va naturalmente dimostrato sul campo. Ho grandissima fiducia, i numeri sono negativi ma possiamo solo migliorare. Dobbiamo avere molta umiltà per l'obiettivo"

Come pensate di migliorare in zona realizzativa?

"In allenamento i gol li facciamo, poi in Serie A è diverso. Il mio mestiere è quello anche di trovare delle soluzioni nuove, adesso c'è grande competizione. Noi siamo qui per lavorare e per portare il club alla salvezza, la cosa individuale è una cosa successiva. Non siamo ossessionati per la mancanza del gol, perché altrimenti è controproducente. Le potenzialità ci sono, non siamo scarsi, abbiamo giovani di grande talento e attaccanti che hanno grandi qualità. I numeri si possono migliorare, spero di farlo già domani"

