Empoli, seduta mattutina in vista della Roma: domani rifinitura e partenza

Domenica alle 18 il fischio d'inizio di Roma-Empoli

L'Empoli è tornato in campo questa mattina per continuare a preparare il match di domenica contro la Roma all'Olimpico. Aurelio Andreazzoli è pronto a sfidare il suo passato e Mourinho, con soli tre punti di distanza in classifica. Domani i toscani scenderanno di nuovo in campo al "Sussidiario" per la rifinitura e poi partiranno per la Capitale. In avanti il tecnico ex Roma dovrebbe affidarsi al trio Bajrami-Pinamonti-Di Francesco. Il fischio d'inizio è fissato per le 18.