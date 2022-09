Empoli-Roma, le formazioni ufficiali di Zanetti e Mourinho

I giallorossi scendono in campo per giocare contro il club toscano allenato da mister Zanetti: ecco le scelte dei due allenatori

La Roma torna a giocare in campionato dopo la sconfitta contro l'Udinese. I giallorossi scendono in campo per giocare contro l'Empoli di Zanetti. Mourinho schiera davanti a Rui Patricio la difesa formata da Mancini, Smalling e Ibanez, con Celik e Spinazzola sulle fasce. In mezzo al campo ci sarà la coppia Cristante-Matic mentre in zona offensiva dietro ad Abraham agiranno Dybala e Pellegrini.