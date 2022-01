Empoli-Roma, le formazioni ufficiali di Andreazzoli e Mourinho

Torna Karsdorp dal 1’ minuto. Veretout e Maitland-Niles in panchina

La Roma affronterà l’Empoli alle ore 18. Mourinho torna al 3-5-2 e rimanda in campo Smalling, con Mancini e Ibanez. Sulle fasce ci sono Karsdorp e Maitland-Niles. Oliveira ancora titolare, insieme a Cristante e Mkhitaryan in mezzo. Al fianco di Abraham c'è Zaniolo, out Felix. Panchina anche per Veretout dopo le ultime prestazioni deludenti.