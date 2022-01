Empoli-Roma, la moviola: contatto tra Zaniolo e Fiamozzi, nessun rigore concesso

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida tra Empoli e Roma diretta da Fabbri

Alle 18:oo Empoli e Roma si sfidano allo Stadio Carlo Castellani per il match della 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22 . L'arbitro del match è il signor Fabbri di Ravenna, al Var c'è Abisso . Arbitro: Fabbri. Guardalinee: Alassio - Rocca . Quarto Uomo: Giua. VAR: Abisso. AVAR: Prenna.

15' - Controllo da parte del Var sul gol di Abraham : non c'è nulla di irregolare la rete è buona e i giallorossi passano in vantaggio.

3' - Zaniolo si lamenta con il tecnico di gara per una spallata di Fiamozzi nell'area del Lecce chiedendo rigore. Tutto regolare però per il Var e per Fabbri che fa proseguire il gioco.