Empoli-Roma domenica alle 20,45: si gioca in contemporanea per la lotta salvezza

Un ultimo impegno prima di staccare la spina. La Roma non più nulla da chiedere al campionato se non aspettare i risultati dell'Atalanta, ma domenica al Castellani di Empoli può decidere la lotta salvezza. Per garantire il massimo equilibrio e per non avvantaggiare o svantaggiare qualcuno, si è scelto il criterio della contemporaneità: Empoli-Roma, Frosinone-Udinese e Hellas Verona-Inter, si giocheranno tutte domenica 26 alle ore 20.45. Nelle file dei giallorossi mancheranno sicuramente Paredes e Lukaku squalificati. All'andata finì 7-0 per i giallorossi, segnò addirittura Renato Sanches. Ecco il programma completo