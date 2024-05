Empoli-Roma, biglietti in vendita dalle 16: settore ospiti a 25 euro

Il Castellani pronto ad accogliere i giallorossi per una vittoria che vorrebbe dire salvezza: biglietti a prezzi simbolici e omaggio per gli under 14

Redazione 21 maggio - 13:00

Nel pomeriggio di oggi martedì 21 maggio partirà la vendita dei biglietti per il match tra Empoli e Roma, ultima giornata del campionato 2023/24. Dopo il saluto all'Olimpico di domenica, i tifosi giallorossi possono ancora stare accanto alla squadra nonostante la partita priva di obiettivi di classifica. Come reso noto dal club toscano sul proprio sito ufficiale, il settore ospiti di Curva Sud è in vendita a 25 euro. Per gli uomini di Davide Nicola sarà una sfida fondamentale, decisiva per la salvezza: in caso di vittoria, infatti, l'Empoli sarebbe salvo sfruttando lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese che la precedono di 2 e 1 punto. Per questo il 'Castellani' sarà caldissimo sugli spalti, con la Curva Nord e la Maratona che sarà disponibile al prezzo simbolico di 2 euro.

Di seguito il comunicato dell'Empoli: "L’ultimo turno, l’ultima e decisiva sfida casalinga da vivere ancora una volta insieme, con il popolo azzurro al nostro fianco. Dalle ore 16.00 di oggi, martedì 21 maggio, saranno in vendita i tagliandi per Empoli-Roma, gara della trentottesima giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, con i tagliandi di Maratona Superiore e Curva Nord disponibili a due euro, con biglietto omaggio per gli Under 14!

Per i settori di Poltronissima e Poltrona i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa). Per il settore di Tribuna Inferiore i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Lazio oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) con la sola esclusione per i residenti nella regione Lazio (con autodichiarazione di residenza). La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

Per il settore di Maratona Superiore e Curva Nord la vendita dei tagliandi è riservata ai residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita della regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) sempre per i soli residenti della Regione Toscana (con autodichiarazione di residenza). Per effettuare l’acquisto online è necessario essere in possesso della Fidelity Card Empoli Member, con ogni abbonato che avrà la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti. Chi non fosse in possesso della Card, può richiedere il codice coupon per l’acquisto online contattando il numero WhatsApp 3791260302 (si invita per l’acquisto dei tagliandi a non utilizzare il servizio mail), allegando un documento di identità.

Gli Under 14 (nati dal 26-05-2010) avranno diritto ad un tagliando omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Curva Nord del Carlo Castellani Computer Gross Arena. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzano il nostro servizio WhatsApp 3791260302. Per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli".

PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO OMAGGIO UNDER 14

POLTRONISSIMA € 100,00 € 80,00 SÌ

POLTRONA € 80,00 € 65,00 SÌ

TRIBUNA INFERIORE € 35,00 € 25,00 SÌ

MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 2,00 ND SÌ

MARATONA SUPERIORE LATERALE € 2,00 ND SÌ

CURVA NORD € 2,00 ND SÌ

CURVA SUD OSPITI € 25,00 ND ND