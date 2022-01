Empoli, Covid: c’è un positivo. Luperto invece salterà la Roma per infortunio

Doppia tegola per l'ex allenatore dei giallorossi. Il difensore sarà out per una lesione di basso grado al quadricipite. Per motivi di privacy rimane sconosciuto il nome del secondo assente

Redazione

Non proprio un pomeriggio da ricordare per Andreazzoli. Il mister dell'Empoli dovrà fare a meno di Luperto a causa di una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra - come si legge da una nota sul sito del club - e di un positivo nel gruppo squadra. Per motivi di privacy non è stato comunicato il nome del giocatore. Ma si legge che “Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il soggetto è stato posto in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa”. Certe dunque queste 2 assenze nella partita contro la Roma in programma domenica 23 gennaio alle ore 18.