Empoli, oggi e domani doppia seduta di allenamento

I toscani, alla ripresa del campionato, giocheranno in trasferta domenica 17 settembre contro la Roma

Quindi la ripresa ancora martedì per avviare il programma verso la gara di Roma all’Olimpico in programma alle 20.45 di domenica 17 settembre.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.