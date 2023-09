Empoli, domani la ripresa degli allenamenti in vista della Roma

L'Empoli, prossimo avversario della Roma in campionato, torna ad allenarsi domani pomeriggio, martedì 12 settembre, alle ore 16.30 al Sussidiario. La formazione di mister Zanetti tornerà poi in campo mercoledì con una doppia seduta di lavoro tra campo e palestra (con inizio al mattino alle 10.30 e alle 16.30 nel pomeriggio); giovedì pomeriggio di nuovo in campo, sempre con inizio alle 16.30, venerdì e sabato mattina, con inizio rispettivamente alle 10.30 e alle 10.00, le ultime due sedute (entrambe a porte chiuse) prima della sfida di domenica sera contro la Roma, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico, come riporta il sito web del Club toscano