Empoli, Destro: “La sosta ci è servita tanto. Sono pronto e voglio fare bene”

L'ex attaccante giallorosso sarà a disposizione per la sfida dell'Olimpico in programma domenica sera: "Ho cercato di migliorare nelle cose in cui ero carente"

La Roma si appresta a sfidare l'Empoli all'Olimpico. La gara di domenica è già un crocevia importante per la stagione della squadra di Mourinho, che non può più permettersi passi falsi dopo il solo punto guadagnato nelle prime tre giornate. Tra i nuovi arrivati in casa azzurra, tra l'altro anche ex di giornata, c'è Mattia Destro. L'attaccante, in conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza della sosta per i suoi compagni: "Ci è servito tantissimo avere la sosta, abbiamo lavorato tanto e ci è servito per stare insieme. Ci sono giocatori che sono arrivati all'ultimo, è stato importante per fare gruppo". Poi sui suoi obiettivi personali dopo alcune stagioni sottotono: "Ho voglia di fare bene. Il giudizio lo dà il campo. Io posso promettere tutto, ma devo rendere la domenica. Quello che posso dire è che ho cercato di migliorare nelle cose in cui ero carente, ho curato ogni dettaglio e mi sento pronto. Sono a disposizione".