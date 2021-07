Emozione in casa Villar: il fratello Javier firma con il Real Madrid – FOTO

Il giovane trequartista lascia l'Elche, squadra che ha lanciato anche il centrocampista della Roma, per indossare la maglia dei galacticos

Una famiglia dai mille talenti, quella dei Villar. Javier, il fratello più piccolo di Gonzalo, anche lui centrocampista, ha appena firmato il contratto con il Real Madrid. Il calciatore era fino a oggi in forza alla cantera dell'Elche, il club spagnolo che ha lanciato nel grande calcio anche il centrocampista della Roma. Gonzalo ha celebrato il successo di Javier pubblicando sul suo profilo Instagram una storia che li ritrae entrambi nella sede dei galacticos, di fronte a un grande stemma del club spagnolo. Chissà che non possa essere un ulteriore stimolo per il Villar giallorosso per cercare la consacrazione definitiva con José Mourinho...