Emerson: “Sono ancora affezionato alla Roma. Se posso la seguo sempre”

L'ex terzino giallorosso racconta di non aver dimenticato gli anni passati nella Capitale: "Mi fa sempre piacere guardare le partite"

Emerson Palmieri ha vestito la maglia della Roma dal 2015 al 2018. Stagioni in cui ha lasciato un buon ricordo ai tifosi giallorossi. Il terzino, ora al West Ham, ai microfoni di Sky Sport ha rivelato di tenere ancora alla sua ex squadra: "Sono legato ancora alla Roma. Quando posso guardo le partite del campionato italiano perché mi fa sempre piacere". Una battuta anche sul fatto che sia il terzino brasiliano che Mourinho sono gli unici ad aver vinto tutte e tre le competizioni europee: "È vero, è una cosa che abbiamo in comune".