Emergenza Covid-19, Under ricorda la Roma: “Ci manca ma per ora stiamo a casa” – FOTO

La Roma in prima linea, sul campo e sui social. L’ultimo ad unirsi all’appello per invitare, tifosi e non, a rimanere a casa è Cengiz Under. Il turco, sul suo profilo Instagram, si lascia per un attimo andare, trasportato dalla nostalgia del prato verde e della sua squadra: “Ci manca, ma per ora restiamo a casa”. E’ questo l’invito che l’esterno di Fonseca ha voluto ricordare ai tanti followers che lo seguono, tenendo compagnia ai molti che, come lui, sono costretti dentro le quattro mura casalinghe dalla pandemia che fuori imperversa.