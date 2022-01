Elsha a destra, Kumbulla o Cristante dietro: così Mou vuole la Roma con la Juve

Vista l’emergenza in difesa il tecnico portoghese studia le alternative: Stephan al posto di Karsdorp, con Smalling e Ibanez uno tra l’albanese e Bryan. Difficile che ce la faccia Maitland-Niles

Neanche il tempo di smaltire la delusione per la trasferta di Milano che la Roma torna in campo oggi a mezzogiorno per preparare la sfida contro la Juventus di domenica. Solito giro di tamponi per tutti, poi a parlare sarà solo il campo. E quindi l’emergenza in difesa contro la Juventus. Non ci saranno Mancini e Karsdorp - squalificati - e l’infortunato di lungo corso Spinazzola, giusto per ricordarlo ancora e ricordare che contro i bianconeri non potranno, quindi, essere a disposizione tre titolari. L’assenza, ormai cronica almeno per un altro mese, di Spinazzola sarà coperta da Vina, mentre da oggi Mourinho dovrà lavorare per capire come sostituire l’olandese e l’ex Atalanta.