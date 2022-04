Eliteserien, il Bodo/Glimt pareggia contro il Rosenborg nella prima di campionato

I gialloneri nel prossimo incontro affronteranno la Roma di José Mourinho in Norvegia il 7 aprile alle ore 21:00 per i quarti di Conference League

Passo falso casalingo nella prima di campionato per il Bodo/Glim. Il prossimo avversario della Roma in Conference League ha pareggiato 2-2 contro il Rosenborg all’Aspmyra Stadium. In svantaggio al 16', i padroni di casa hanno pareggiato e sono passati in vantaggio nella ripresa con i gol di Pellegrino (su rigore) e Espejord, ma al 75' Borkeeiet, che aveva segnato anche il primo gol, ha riportato il risultato in parità.