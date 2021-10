Eliteserien, Bodo/Glimt-Sarpsborg 2-1: decide Solbakken

I prossimi avversari della Roma in Conference League conquistano la vittoria in campionato

Il Bodo/Glimt si approccia alla sfida con la Roma in Conference League con una vittoria. I norvegesi hanno battuto in campionato il Sarpsborg 2-1, grazie a un rigore arrivato all'86'. La rete che vale tre punti l'ha messa a segno Solbakken. Di Botheim l'altro gol. Giovedì prossimo la sfida con i giallorossi in Norvegia.