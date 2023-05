Elche-Siviglia, Mendilibar tiene a riposo Bono, Rakitic e Gudelj

C'è una finale da disputare il prossimo 31 maggio a Budapest e l'allenatore del Siviglia, José Luis Mendilibar, ovviamente non può non pensarci. Questa sera la sua squadra scende in campo contro l'Elche, per la terzultima giornata di Liga, in Spagna. L'undici titolari scelto dal tecnico presenta qualche cambio rispetto alla formazione abituale. A cominciare dalla porta, dove Dmitrovic prenderà il posto del titolarissimo Bono. Fuori anche l'ex stella del Barcellona, Rakitic e il centrocampista Gudelj. Presente sin dall'inizio, invece, il bomber En-Nesyri, supportato da Ocampos e Lamela.