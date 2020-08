Elche-Girona, la sfida per salire in Liga e Villar tifa da casa: “Incollati alla tv” – FOTO

Non solo la sfida tra Spezia e Frosinone per salire nel campionato maggiore italiano, anche in Spagna questa sera si gioca la finale playoff per un posto in Liga tra Elche e Girona. E’ la prima delle due gare (la seconda in programma domenica sera) e non poteva mancare il tifo di Villar per il suo vecchio club. “Incollati alla tv per cercare di dare un’ultima spinta…Forza” è il grido di battaglia sui social dello spagnolo per l’Elche che ha lasciato a gennaio per vestire la maglia della Roma.