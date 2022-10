El Shaarawy, Zalewski lo prende in giro sul gol dubbio: “Sei da ufficio inchieste”

Gol o non gol di El Shaarawy? E' stato il dilemma della sfida della Bolt Arena ma alla fine la Uefa ha assegnato prima la rete al numero 92 e poi ha cambiato idea. Il Faraone ha festeggiato il compleanno con una buona prestazione ma dovrà cambiare la descrizione del suo ultimo post: "50 gol con la Roma nel giorno dei miei 30 anni, regalo più bello non ci poteva essere, grazie per tutti i messaggi di auguri e di affetto che mi avete mandato". Zalewski lo ha preso in giro su Instagram commentando la foto del compagno di squadra: "Quello che hai combinato per farti assegnare questo gol è da ufficio inchieste".