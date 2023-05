El Shaarawy “work in progress”: a Trigoria lo scatto con Dybala, Llorente e Smalling

Un solo pensiero in testa: il Bayer Leverkusen. Gli infortunati della Roma continuano a lavorare sodo per bruciare le tappe e tornare già giovedì sera nel match decisivo in Germania. Nel giorno in cui i compagni sono a Bologna, Stephan El Shaarawy, Chris Smalling, Paulo Dybala e Diego Llorente sono a Trigoria per recuperare il più in fretta possibile. "Work in progress", scrive il Faraone nello scatto pubblicato su Instagram insieme agli altri tre compagni. Lo stesso Mourinho, dopo Roma-Bayer, un po' a sorpresa aveva rivelato che c'è qualche speranza di rientro sia per El Shaarawy che per Smalling in vista del match di Leverkusen. Difficile, ma a quanto pare non impossibile. Così Paulo Dybala è rimasto a casa anche lui, per precauzione viste le condizioni ancora precarie e per permettergli di non rischiare vista la caviglia dolorante. Insieme a loro anche Llorente, non nominato da Mourinho ma che sta provando anche lui a tornare il prima possibile.