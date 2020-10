El Shaarawy: “Volevo tornare alla Roma, non c’erano problemi sull’ingaggio”

Doppietta e fascia da capitano. Italia-Moldavia è stata soprattutto la gara di Stephan El Shaarawy, che nel postpartita ha parlato a “Rai 1” della sua prestazione. Tra gli argomenti toccati, si è discusso pure del suo mancato trasferimento alla Roma: “Avevo bisogno di giocare perché il campionato cinese rimarrà fermo fino a febbraio, ma la trattativa non è andata a buon fine. Io ho sempre dato la mia disponibilità per tornare: mi spiace, perché la volontà c’era. Sono state scritte tante cose, ma non c’era nessun problema sull’ingaggio. Se non è andata a buon fine è stato per altri motivi. Ora sono contento di essere qui in Nazionale“.