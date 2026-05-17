Domenica perfetta per la Roma che porta a casa il derby e fa un grande passo in avanti verso il traguardo Champions. Una gara dalle mille emozioni che è stata, però, ancor più speciale per Stephan El Shaarawy che qualche giorno fa ha annunciato l'addio e che oggi ha disputato l'ultima gara di fronte al suo pubblico. Il 92 giallorosso, dopo le parole di ringraziamento nel post partita, ha voluto mandare un ulteriore messaggio sui propri canali social. "Eternamente grato", scrive il Faraone in accompagnamento ad una carrellata di foto della giornata di oggi. La Curva Sud ha omaggiato un commosso Stephan al termine della partita con cori e applausi.

Caricamento post Instagram...