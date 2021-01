El Shaarawy torna alla Roma: visite mediche in corso, poi la firma sul contratto – FOTO – VIDEO

Stephan El Shaarawy si appresta a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il Faraone, che nella capitale ha giocato dal 2016 al 2019 realizzando 40 gol in 139 presenze complessive, è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche e nelle prossime ore tornerà a vestirsi di giallorosso. Con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto era stato programmato inizialmente, visto che El Shaarawy si sarebbe dovuto presentare nella clinica romana già lo scorso sabato: la sua positività al coronavirus ha fatto però slittare tutto. Al termine dei ventuno giorni di isolamento, l’attaccante, reduce da una lunga preparazione a Dubai, ha potuto lasciare l’hotel dell’Eur nel quale alloggiava e recarsi prima a Trigoria, per sbrigare alcune pratiche, e poi a Villa Stuart. “Sono contento di essere tornato, fisicamente sto bene“, le sue prime parole.

L’ormai ex giocatore dello Shanghai Shenhua firmerà un contratto di due anni e mezzo (scadenza fissata al 2023), da 3,5 milioni a stagione. Nel corso della sua esperienza in Cina ha siglato 4 gol in 19 presenze, ma l’ultima sua apparizione risale allo scorso 26 agosto. Da quella data, El Shaarawy ha disputato appena tre partite (77′ complessivi), tutte con la Nazionale di Roberto Mancini. Sarà il primo acquisto della Roma nel 2021, a breve seguirà quello del terzino Bryan Reynolds, in arrivo dal Dallas per circa 7 milioni.