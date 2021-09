El Shaarawy scalpita: vuole il riscatto con la Roma per conquistare il Mondiale

Il faraone è determinato a ritornare un uomo di fiducia dello Special One. In più cercherà anche di riprendersi la maglia azzurra per puntare a Qatar 2022

Stephan El Shaarawy vuole tornare ad essere decisivo con le sue prestazioni e i suoi gol. Il faraone vuole ritornare protagonista per Mourinho e Mancini. Avrebbe voluto iniziare questa rincorsa già da gennaio, quando è tornato a Roma con molte speranze e ambizioni, si legge se gazzetta.it. I primi sei mesi non sono stati positivi, ma ora l'esterno giallorosso è pronto a tornare uno degli uomini di fiducia dello Special One, per poi convincere anche il tecnico della nazionale azzurra. Per il momento nelle gerarchie è dietro a Zaniolo, Pellegrini e Mikhitaryan, forse anche a Carles Perez, ma le sue capacità di saltare l'uomo e trovare la porta potranno essere delle armi in più per la squadra di Mourinho. Finora è stato utilizzato poco, in tutto ha giocato circa un tempo, ma ha comunque trovato il gol che gli dà sicurezze importanti per il futuro. Il 29enne ormai ha abbandonato tutti gli eccessi di gioventù ed è dedito al lavoro e all'allenamento, anche in privato. Vuole scalare le gerarchie anche se non sarà facile. Le occasioni per mettersi in mostra ce ne saranno molte tra il campionato e la coppa, quindi ora tocca solo a Stephan dimostrare tutta la sua qualità e dimostrare a Mourinho e Mancini che possono contare su di lui.