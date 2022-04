El Shaarawy salva la Roma al 91′: pareggio al “Maradona” contro il Napoli (1-1)

Dodicesimo risultato utile consecutivo per i giallorossi. Terzo gol in campionato del "Faraone"

Daniele Aloisi

La Roma raggiunge il pari al 91' grazie ad El Shaarawy e trova il 12esimo risultato utile consecutivo. Parte meglio il Napoli che va in vantaggio quasi subito. Rigore concesso da Di Bello per un fallo di Ibanez su Lozano e gol di Insigne al 10'. Nella prima mezz'ora i giallorossi si vedono poco nella metà campo degli azzurri. La prima vera occasione arriva al 38' con la punizione di Pellegrini deviata sulla traversa da Osimhen. Nel secondo tempo lo Special One si gioca la carta Mkhitaryan. Al 60' brutto errore di Abraham che di testa non riesce a trovare il gol del pareggio. Un buon secondo tempo giocato dalla Roma evita la sconfitta grazie alla rete di El Shaarawy al 91'. Sabato ci sarà la sfida con l'Inter, senza Zaniolo che era diffidato e sarà costretto a saltare la gara di San Siro. Nicolò è anche uscito per un infortunio, le sue condizioni saranno da valutare.

Poca Roma nel primo tempo: partenopei avanti 1-o grazie ad Insigne

Un solo cambio per Mourinho rispetto alla sfida giovedì contro il Bodo. Riposa Mkhitaryan al suo posto torna dal 1' Sergio Oliveira. Dietro ad Abraham ci sono Zaniolo e Pellegrini. Il capitano torna dopo il turno di squalifica contro la Salernitana mentre il 22 giallorosso mancava in campionato da titolare dalla sfida con l'Udinese. Deve confermare l'ottima prestazione in Conference League. Il Napoli è all'ultima chiamata per continuare la lotta per lo scudetto e parte meglio della Roma. Dopo solo 6 minuti di gioco contatto in area di rigore tra Ibanez e Lozano, Di Bello va al Var e concede il penalty agli azzurri. Va dal dischetto Insigne che non sbaglia e sblocca il risultato all'11', aveva intuito il lato Rui Patricio ma il tiro era troppo angolato per l'estremo difensore portoghese. Al 16' arriva il primo ammonito della gara, fallo di Cristante su Lobotka e cartellino giallo per il centrocampista. Poca Roma nei primi minuti, Sergio Oliveira sbaglia e regala palla a Insigne che crossa per Osimhen.

L'attaccante prova con il destro, pallone murato da Smalling ma la palla arriva sui piedi di Lozano che tira in porta ma è attento Rui Patricio a mandare il pallone in calcio d'angolo. A sprazzi si fa vedere la Roma in contropiede, lancio in avanti di Smalling per Zaniolo che entra in area ma è bravo Koulibaly in scivolata a portargli via la palla. Il difensore senagalese è il secondo ammonito della sfida per un'entrata dura su Zalewski. Al 38' la prima vera occasione per i giallorossi, punizione tagliata dentro di Pellegrini, devia Osimhen che rischia un clamoroso autogol ma viene salvato dalla traversa. Al 45' altra opportunità per il pareggio, bella giocata di Zalewski che supera Zanoli. L'esterno polacco entra in aerea di rigore ma il suo destro è troppo debole e blocca facilmente Meret. Dopo tre minuti di recupero si conclude la prima frazione con i partenopei avanti 1-0.

El Shaarawy pareggia al 91': la Roma si salva nel finale

Mourinho decide di mettere Mkhitaryan a inizio ripresa al posto di Cristante che rischiava il secondo giallo. L'armeno prova subito a scuotere la Roma, cross interessante al 49' ma non c'è nessun compagno di squadra pronto dentro l'area a colpire il pallone. Al 55' infortunio per Lobotka che è costretto a chiedere il cambio, al suo posto Zielinski. Dopo 5 minuti clamorosa occasione per Abraham che di testa non riesce a sfruttare un ottimo cross di Karsdorp. L'attaccante inglese colpisce male il pallone e non trova il suo 16esimo gol in campionato. Ancora un'opportunità per il gol dell'1-1. Cross del numero 7 per Mancini che sfiora il palo alla sinistra di Meret. Napoli in difficoltà e Spalletti decide di correre ai ripari: escono Lozano e Fabian Ruzi ed entrano Elmas e Lobotka. Si fanno vivi i partenopei al 69' con il centrocampista polacco che ci prova dalla distanza ma il suo tiro finisce a lato.

Ammonizione pesante per Zaniolo pochi istanti dopo che era diffidato e salterà la sfida di San Siro contro l'Inter. Anche lo Special One decide di fare due cambi, dentro El Shaarawy e Veretout per Zalewski e Oliveira a 15 minuti dal termine. Primo pallone toccato dal "Faraone" che lancia il 22 della Roma davanti a Meret. L'attaccante prova il tocco sotto e viene toccato dal portiere ma Di Bello non va al Var. Tante proteste da parte della panchina che portano all'espulsione di Fuzato. Negli ultimi minuti di gara ultimi cambi per la Roma, entrano Perez e Felix per Mancini e Zaniolo. Nicolò è uscito dolorante, le sue condizioni saranno da valutare. Otto minuti di recupero e al primo trova il gol del pareggio con El Shaarawy. Velo di Felix, tacco di Abraham e con il destro l'italo egiziano trova la rete sul primo palo. Pareggio degli uomini di Mourinho e dodicesimo risultato utile di fila.