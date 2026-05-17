Stephan El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il successo nel derby contro la Lazio. Queste le parole del numero 92 della Roma, che ha disputato la sua ultima partita in giallorosso all'Olimpico:

Mi sembra un ragazzo che a volte le emozioni preferisce tenerle per sé, ma che c'è oggi nel suo cuore? "Poi escono fuori tutte però. Sono emozioni veramente forti, per una società e per una squadra che mi ha dato tantissimo, tutto. Sono cresciuto tanto qui come uomo e calciatore, devo esserne grato. Oggi è stata una festa per tutti. E' un grandissimo orgoglio e una grandissima soddisfazione essere qui e ricevere questo saluto".

Avevate la consapevolezza che qualcuno potesse fare un passo falso oggi? Come avete vissuto i cambi di risultato? "C'era la speranza, noi abbiamo fatto il nostro. Ora ci rimane l'ultima partita e non possiamo sbagliare. Continuiamo così perché ci meritiamo la Champions".