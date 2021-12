El Shaarawy, ritorno vicino e amarcord: “Tredici anni fa il mio esordio”

Il Faraone si allena in gruppo ed è prossimo al rientro. Oggi su Instagram ha ricordato il suo debutto in serie A con la maglia del Genoa

Stephan El Shaarawy vede la luce. Il Faraone ha smaltito la lesione muscolare ed è vicino al ritorno in campo che dovrebbe avvenire il 6 gennaio col Milan anche se c'è qualche chance di vederlo tra i convocati già domani con la Sampdoria. L'attaccante, in un lungo post su Instagram, ha ricordato il suo esordio in serie A con la maglia del Genoa avvenuto proprio il 21 dicembre 2008 contro il Chievo Verona. Sulla panchina c'era Gasperini. Da quel giorno in poi Stephan non uscirà più dal campo e inizierà una carriera che l'ha portato a vestire le maglie di Milan, Monaco e ovviamente Roma.